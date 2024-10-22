الملك عبدالله والأمير محمد بن سلمان يؤكدان الوقوف بجانب الفلسطينيين واللبنانيين

استقبل ولي العهد السعودي، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

ورحب ولي العهد، بملك الأردن في بلده الثاني المملكة، فيما عبر الملك عبدالله عن الشكر على الحفاوة وحسن الاستقبال التي حظي بها ومرافقيه، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ونقل ولي العهد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للملك عبدالله، فيما حمله الأخير تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة، بما فيها الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد في المنطقة.

وشدد ولي العهد وملك الأردن، على الوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم.