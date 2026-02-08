ناشر صحيفة واشنطن بوست ويل لويس يعلن تنحيه عن منصبه

قال ناشر صحيفة "واشنطن بوست" ويل لويس يوم السبت إنه سيتنحى عن منصبه، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان الصحيفة المتعثرة أنها ستقوم بتسريح ثلث موظفيها.

وأعلن لويس رحيله في رسالة بريد إلكتروني من فقرتين إلى موظفي الصحيفة، قائلاً إنه بعد عامين من التحول، "الآن هو الوقت المناسب لي للتنحي". وقد تم تعيين المدير المالي للصحيفة، جيف دونوفريو، ناشرا مؤقتاً.

ولم يشارك لويس ومالك الصحيفة الملياردير جيف بيزوس في اجتماع مع الموظفين للإعلان عن تسريح العمال يوم الأربعاء. وعلى الرغم من أنها كانت متوقعة، إلا أن التخفيضات كانت أعمق مما كان متوقعا، مما أدى إلى إغلاق القسم الرياضي الشهير في "البوست"، وإلغاء طاقم التصوير الفوتوغرافي، وتخفيضات حادة في الموظفين المسؤولين عن تغطية منطقة واشنطن الكبرى والعمليات الخارجية.

وجاءت هذه الخطوات لتضاف إلى انشقاقات واسعة النطاق للمواهب في السنوات الأخيرة في الصحيفة، التي فقدت عشرات الآلاف من المشتركين في أعقاب أمر بيزوس في وقت متأخر من الحملة الرئاسية لعام 2024 بالتراجع عن تأييد مخطط لكامالا هاريس، وما أعقب ذلك من إعادة توجيه لقسم الرأي نحو اتجاه أكثر محافظة.

وكان لويس، بريطاني المولد، مسؤولا تنفيذيا كبيرا سابقا في صحيفة وول ستريت جورنال قبل توليه منصبه في واشنطن بوست في يناير/كانون الثاني 2024. وقد كانت فترة ولايته مضطربة منذ البداية، واتسمت بتسريح العمال وخطة إعادة تنظيم فاشلة أدت إلى رحيل رئيسة التحرير السابقة سالي بازبي.

وأدت تسريحات العمال هذا الأسبوع إلى بعض الدعوات لبيزوس لزيادة استثماره في "البوست" أو بيعها لشخص يتخذ دورا أكثر فاعلية. وأشاد لويس في مذكرته ببيزوس قائلا: "لم يكن بإمكان المؤسسة الحصول على مالك أفضل".

وقال لويس: "خلال فترة ولايتي، اتُخذت قرارات صعبة لضمان المستقبل المستدام للبوست حتى تتمكن لسنوات عديدة قادمة من نشر أخبار غير منحازة وعالية الجودة لملايين القراء كل يوم".