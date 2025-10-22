شرطة أوغندا تقلص حصيلة قتلى حادث تصادم عدة مركبات غرب البلاد إلى 46 شخصا

ذكرت الشرطة الأوغندية أن حافلتين وسيارتين أخريين اصطدمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء على طريق سريع في غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 46 شخصا على الأقل، في أحد أسوأ حوادث السيارات في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في السنوات الأخيرة.

وكانت الشرطة قد حددت في بادئ الأمر حصيلة القتلى بـ63 شخصا في بيان، تم إرساله إلى الصحفيين ، لكنها عدلته لاحقا إلى 46، قائلة في بيان آخر إن بعض الاشخاص الذين تم العثور عليهم فاقدي الوعي في موقع الحادث مازالوا بالفعل على قيد الحياة.

وجاء في البيان "وقت وقوع الحادث، تم العثور على العديد من الضحايا فاقدي الوعي، وربما تم إدراج بعضهم خطأ في عداد القتلى في بادي الأمر".

وقالت إيرين ناكاسييتا، المتحدثة باسم الصليب الأحمر، التي وصفت الضحايا بأنهم ينزفون وقد كسرت أطرافهم إن "عدد القتلى في حادث التصادم الأخير في أوغندا مرتفع بشكل غير معتاد". وأضافت أن الصور من موقع الحادث مروعة للغاية بحيث يصعب مشاركتها.

وتابعت "حجم هذا الحادث كبير للغاية".

وقالت "بينما ضحايا الحوادث يمكن أن يتوقعوا الحصول على مساعدة من المتفرجين وغيرهم من المستجيبين الأوائل الذين يهرعون إلى مواقع الحوادث، فإنه في الليل، حتى المارة غير موجودين".

ويتلقى معظم المصابين العلاج في مستشفى حكومي قريب.