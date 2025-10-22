بوتين يشرف على مناورات للقوات النووية الروسية بعد تجميد خطط عقد قمته مع ترامب

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بتوجيه مناورات للقوات النووية الاستراتيجية للبلاد، تضمنت القيام بمناورات على إطلاق الصواريخ، في الوقت الذي تم فيه تجميد خطط عقد قمته بشأن أوكرانيا التي كانت مقررة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن الكرملين، أنه في إطار المناورات التي شملت جميع أجزاء ثالوث موسكو النووي، تم اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس"، من منصة إطلاق بليسيتسك في شمال غرب روسيا، وجرى إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "سينيفا" بواسطة غواصة في بحر بارنتس.

وشملت المناورات قاذفات استراتيجية من طراز "تو-95"، أطلقت صواريخ كروز بعيدة المدى.

وأوضح الكرملين، في بيان له، أن المناورات اختبرت مهارات هياكل القيادة العسكرية.