مطار العريش يستقبل الطائرة السعودية الـ70 لإغاثة قطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم الأربعاء، طائرة من المملكة العربية السعودية تحمل مساعدات غذائية متنوعة لصالح أهالي قطاع غزة، قادمة من مطار الملك خالد الدولي.

وقال مصدر مسؤول في المطار، إن الطائرة محمّلة بكمية من السلال الغذائية، والحقائب الإيوائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، والأعمال الإنسانية لصالح قطاع غزة.

وأضاف المصدر، أن إجمالي عدد الطائرات السعودية التي وصلت إلى مطار العريش الدولي بلغ 70 طائرة تحمل مساعدات لقطاع غزة، إذ تأتي هذه المساعدات في إطار الدور التاريخي المعهود للمملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.

ويُشار إلى أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ بلغ 1049 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، حملت أكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 53 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.