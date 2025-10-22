الأمم المتحدة تؤكد مغادرة 12 من موظفيها الدوليين العاصمة صنعاء بعد أيام من احتجازهم من قبل الحوثيين 

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مغادرة 12 من موظفيها الأجانب العاصمة صنعاء، عقب الإفراج عنهم من قبل جماعة أنصار الله الحوثية.

وقال مكتب الأمم المتحدة في اليمن، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نسخة منه، إن الموظفين غادروا على متن رحلة تابعة لخدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني".

وأشارت إلى أن الموظفين الثلاثة الآخرين ممن كانوا أيضا من بين المحتجزين في المجمّع بات بإمكانهم الآن التنقّل والسفر.

وذكر البيان، أن 53 من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي لدى الحوثيين (سلطات الأمر الواقع في صنعاء)، إضافةً إلى موظفين من منظمات غير حكومية ومجتمع مدني، وكذلك من بعثات دبلوماسية.

وأكد البيان، أن الأمم المتحدة، تواصل على جميع المستويات، متابعة هذه المسألة عن كثب "وهي على اتصالٍ مستمر مع السلطات المعنية في صنعاء، وكذلك مع الدول الأعضاء والشركاء المعنيين، لضمان الإفراج عنهم".

وجدد البيان دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.

وكان مسلحون حوثيون قد اقتحموا السبت الماضي، المجمع السكني للأمم المتحدة في صنعاء، وأجبروا الموظفين الأجانب وعددهم 15 موظف، على مغادرة مساكنهم والتجمع في فناء أحد المباني، بينما احتجزوا الموظفين المحليين داخل قبو المجمع للتحقيق معهم.

وجاء هذا التصعيد، بعد يوم من اتهامات وجهها زعيم الجماعة المتحالفة مع إيران، عبّد الملك الحوثي، لمنظمات أممية، من بينها برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة اليونسيف، بالضلوع في أنشطة وصفها بـ"التجسسية والعدوانية".

سبق وأن نفذ الحوثيون نهاية شهر أغسطس الماضي، حملة اعتقالات واسعة ضد موظفين لدى منظمات أممية، عقب اقتحام مقراتها في العاصمة صنعاء.