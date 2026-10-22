محافظ القليوبية يتفقد التكدسات المرورية بمفارق تقاطع 3 طرق في بنها

- المحافظ: يوجه إدارة المرور بدراسة الوضع على الطبيعة وطرح حلول عملية للحد من التكدسات وتحقيق السيولة المرورية

تفقد الدكتور حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، موقع التكدسات المرورية بمفارق تقاطع طريق أبو حشيش وشارع كلية التجارة مع شارع الموقف بمدينة بنها؛ للوقوف على طبيعة الحركة المرورية بالمنطقة، التي تشهد كثافات متكررة للسيارات.

وخلال الجولة، عاين المحافظ الوضع المروري على الطبيعة، بحضور العقيد عمرو غنام، وكيل إدارة مرور القليوبية، ووجه إدارة المرور بدراسة الوضع القائم وطرح الحلول والمقترحات المناسبة للتعامل مع التكدسات، بما يتناسب مع طبيعة التقاطعات وحركة السيارات بالمنطقة.

وأكد المحافظ أهمية الوصول إلى حلول عملية تسهم في الحد من الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة في حركة السيارات، بما ييسّر تنقل المواطنين ويخفف من المعاناة الناتجة عن التكدسات، مع ضرورة الاستناد إلى دراسة ميدانية دقيقة لتحديد أنسب الحلول القابلة للتنفيذ.

وتأتي الجولة في إطار حرص محافظة القليوبية على المتابعة الميدانية للمشكلات المرورية بمدينة بنها، والتنسيق مع إدارة المرور لدراسة أسبابها والعمل على معالجتها بما يحقق انسيابية الحركة ويحافظ على سلامة المواطنين.