نظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي، احتفالية "يوم البيئة 2026" تحت شعار "حالة طوارئ في المتوسط"، الأحد المقبل، بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه البحر المتوسط والمدن الساحلية، وفي مقدمتها مدينة الإسكندرية.

وتأتي الاحتفالية في إطار جهود مركز القبة السماوية العلمي لنشر الثقافة العلمية والبيئية بين النشء، وتشجيع الطلاب على فهم القضايا البيئية المعاصرة والتفاعل معها من خلال أنشطة تعليمية وتجارب تفاعلية تربط المعرفة العلمية بالحياة اليومية، وتبرز دور الأفراد والمجتمعات في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتتضمن الفعاليات مجموعة متنوعة من العروض التفاعلية وورش العمل التعليمية التي يقدمها العارضون ومركز القبة السماوية العلمي، وتتناول عددا من القضايا البيئية المهمة، من بينها الحفاظ على التربة من أجل كوكب أفضل، والطاقة المتجددة وغير المتجددة، ومخاطر التخلص غير الآمن من النفايات، والاحتباس الحراري وتأثيراته على البيئة، إلى جانب التكلفة البيئية الخفية للذكاء الاصطناعي، وتأثير التلوث على المدن الساحلية، مع التركيز على التحديات التي تواجه الإسكندرية والبيئة البحرية للبحر المتوسط.

وتسلط الاحتفالية الضوء على العلاقة بين الأنشطة البشرية والتغيرات البيئية، من خلال أنشطة تفاعلية تساعد الطلاب على إدراك خطورة الممارسات التي تؤدي إلى تلوث البحار وتدهور النظم البيئية، وتعزز قدرتهم على تبني سلوكيات يومية أكثر استدامة.

وتُختتم الفعاليات بعرض المسرح الأسود "محاكمة في الأعماق"، الذي يجسد قصة مجموعة من الكائنات البحرية التي تقاضي الإنسان بسبب إلقائه المخلفات البلاستيكية في المحيطات، مسلطا الضوء على الآثار السلبية للتلوث البلاستيكي على الكائنات البحرية والنظم البيئية، وأهمية الحد من النفايات وحماية الحياة البحرية.

وتشهد الاحتفالية مشاركة 20 مدرسة ومؤسسة تعليمية من محافظتي الإسكندرية والبحيرة، في خطوة تعكس اهتمام المؤسسات التعليمية بنشر الوعي البيئي بين الطلاب، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على التحديات التي تواجه البيئة والمشاركة في تعزيز الممارسات المستدامة.

ويسعى مركز القبة السماوية العلمي، من خلال الاحتفالية، إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة والمسئولية البيئية لدى الطلاب، وتشجيعهم على تبني سلوكيات إيجابية تسهم في الحد من التلوث وحماية النظم البيئية، وإدراك مسئوليتهم تجاه البحر المتوسط ومدنهم الساحلية، بما يساعد على إعداد جيل أكثر وعيا بالتحديات البيئية وقدرة على المشاركة في مواجهتها.

وتبدأ فعاليات الاحتفالية في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، وتستمر حتى الواحدة والنصف ظهرا، بالقاعة الكبرى وقاعتي المعارض الشرقية والغربية بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.