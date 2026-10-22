ملتقى العريش الثقافي ينظم جلسة بحثية عن سيناء المقدسة في الخيال الغربي

يشهد قصر ثقافة العريش الجلسات البحثية لملتقى العريش الثقافي في دورته الثالثة، الذي يعقد هذا العام تحت عنوان "سيناء.. جغرافيا القداسة وفلسفة الهوية"، برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وشهدت الجلسة البحثية الثالثة، التي أدارها الكاتب والناقد حاتم عبدالهادي، بحثا قدمه الدكتور أيمن تعيلب، العميد السابق لكلية الآداب بجامعة السويس، بعنوان "سيناء المقدسة في الخيال الغربي"، سلط خلاله الضوء على حضور الطبيعة السيناوية بصحرائها وجبالها كمصدر للإلهام الروحي والفلسفي في أعمال الكاتب اليوناني نيكوس كازانتزاكيس، موضحا أن قداسة سيناء لا تنفصل عن قيمها الإنسانية والتاريخية الممتدة عبر العصور.

أعقب ذلك جلسة تكريم للدكتور مسعود شومان تقديرا لإسهاماته العلمية والإبداعية في صون التراث المصري، أدارتها الكاتبة جلاء الطيري، وقدم خلالها الباحث أمل سالم قراءة نقدية استعرض خلالها الملامح الإبداعية والمشروع الثقافي والشعري والبحثي لشومان.

كما تضمنت الفعاليات شهادة إبداعية استعرض خلالها الروائي عبدالله السلايمة، رئيس الملتقى، مسيرته الأدبية وتحولات تجربته الإبداعية بين رفح والعريش، وأثر حياة البادية والمدينة في تشكيل خطابه الفكري، أعقبتها قراءة نقدية قدمتها الكاتبة فكرية غانم حول أعمال السلايمة الروائية، ورصدت خلالها انعكاسات البيئة السيناوية وخصوصيتها الثقافية والاجتماعية في منجزه الأدبي.

وينفذ الملتقى من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة شمال سيناء، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والاحتفاء بشمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية لهذا العام.