محرقة الجثامين في نيودلهي تعزز طاقتها مع تزايد وفيات كورونا

يتم توفير المزيد من الأفران والمحارق وسط جائحة كورونا في المنشأة الرئيسية لحرق الجثامين في نيودلهي، والتي سجلت 111 حالة وفاة اليوم الأحد، وهي أعلى حصيلة بين الولايات الهندية.



وتعد العاصمة واحدة من بؤر الوباء في الهند، والتي تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة مباشرة في إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا.



وسجلت الهند 09ر9 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و133227 حالة وفاة.



وفي معظم الأيام منذ نهاية أكتوبر، سجلت نيودلهي يوميا أكثر من 5 آلاف حالة جديدة ونحو 100 حالة وفاة.



وأفاد بيان صادر عن المنشأة، بأن محرقة نيجامبود جهات سوف تشغل ثلاثة أفران إضافية تعمل بالغاز و13 محرقة تعمل بالخشب بداية من غد الاثنين للأشخاص الذين توفوا بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا.



يذكر أن نيجامبود جهات هي أكبر مرفق لحرق جثث في المدينة. لديها بالفعل 52 محرقة تعمل بالحطب وثلاثة أفران تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط لضحايا الجائحة.



ونحو 80% من سكان الهند البالغ تعدادهم 3ر1 مليار نسمة يتبعون الديانة الهندوسية ويحرقون جثامين موتاهم.



وقال المتحدث باسم المؤسسة المدنية، أشوك راوات، إنه لم يكن هناك نقص في مرافق حرق الجثث، مردفا: "كنا نستقبل نحو ثمانية إلى تسعة ضحايا لكوفيد يوميا في الماضي، ولكن يوجد الآن نحو 20 إلى 22 حالة كل يوم".



وتم مطالبة المستشفيات بترتيب عمليات خروج جثامين حالات الوفاة الناجمة عن الوباء.