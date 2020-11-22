فرنسا تعتزم تخفيف الإغلاق على ثلاث خطوات مع انحسار الوباء

تعتزم الحكومة الفرنسية، تخفيف الإجراءات، التي يتم تطبيقها لمواجهة فيروس كورونا على ثلاث خطوات، مع انحسار العدوى، فيما ستبقي على بعض القيود لاحتواء الوباء، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الحكومة جابرييل آتال في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" إنه سيتم تطبيق الخطوة الأولى لتخفيف الإجراءات ، في (حوالي) الأول من ديسمبر ، تليها الخطوة الثانية قبل عطلات نهاية العام والخطوة الثالثة من يناير القادم.

وستظل إجراءات الإغلاق وقيود السفر سارية لبعض الوقت، بينما ستظل أماكن، كان قد تم إغلاقها مثل المطاعم والحانات، تواجه قيودا.

وتابع أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي من المقرر أن يلقي خطابا يوم الثلاثاء المقبل سيحدد بالتفاصيل استراتيجية الحكومة خلال الأسابيع المقبلة.

ويواجه ماكرون غضبا من جانب أصحاب المتاجر الصغيرة "غير الضرورية" الذين يريدون إعادة فتحها في أقرب وقت ممكن.