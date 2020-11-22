محمد بن سلمان: دول مجموعة العشرين بادرت باتخاذ إجراءات غير مسبوقة للتعامل مع كورونا

ألقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأحد، بيان رئاسة مجموعة العشرين، عقب اختتام أعمال القمة، قائلًا: «باسم خادم الحرمين الشريفين رئيس قمة مجموعة العشرين لهذا العام، أعبر عن الشكر الجزيل لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة دول المجموعة ولكل من شارك وساهم في اجتماعاتنا».



ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأحد، قال بن سلمان إن مجموعة العشرين تشكل منذ تأسيسها، رابطاً جوهرياً بين دولنا، حيث أكدت أهمية دورها طوال هذه السنوات في التعامل مع القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية.



وأضاف: «في ظل تفشي فيروس كورونا وتبعاته المؤثرة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، كان تعاوننا أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتعاملنا معاً مع هذا التحدي بجدية تستوجبها مسؤولية صون حياة الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل الأضرار الناتجة عن هذه الجائحة».



ولفت إلى أن «هذه الجائحة لم تعترف بالحدود، فقد وصلت إلى جميع الدول وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر على كل إنسان يعيش في هذا الكوكب الأمر الذي استوجب تفعيلاً للدور المحوري الذي تلعبه مجموعة العشرين».



وأكد أن «دول المجموعة بادرت باتخاذ إجراءات غير مسبوقة وتدابير مُنَسقة للتعامل مع الجائحة وتبعاتها»، مضيفًا: «نقف اليوم في نهاية عامٍ استثنائي حظينا فيه بشرف ومسؤولية رئاسة المجموعة هذا العام الذي وضعنا منذ بدايته هدفاً واحداً هو (اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع) متضمناً محاور تشمل تمكين الإنسان، وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة».



وأوضح أن المجموعة تبنت هذا العام أولويات عملها معاً لتنفيذها وعلى رأسها معالجة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الجائحة، واتخاذ كل ما يلزم لحماية الأرواح وسبل العيش ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً.