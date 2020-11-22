عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد إضرام أرمنيين النار في منازلهم قبيل مغادرة مناطق سكنهم؛ تنفيذًا لاتفاق وقف النار بين أرمينيا وأذربيجان.



وأمهلت السلطات الأرمينية السكان 24 ساعة؛ لإخلاء منازلهم والمغادرة تمهيدًا لتسليم المنطقة إلى أذربيجان.



وفي ليلة 9 إلى 10 نوفمبر، أصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الحكومة الأرمنية، نيكول باشينيان، بيانا حول وقف إطلاق النار وكل الأعمال القتالية بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ، مع توقف قوات الجانبين على مواقعها.



كما اتفق الزعماء الثلاثة على انتشار قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين الطرفين في قرع باغ، وكذلك على طول «ممر لاتشين» الرابط بين أرمينيا والإقليم.





