الصحة العالمية: هذه الأعراض لكورونا تتطلب رعاية طبية فورية

استعرضت منظمة الصحة العالمية، مجموعة من الأعراض الجسيمة لفيروس كورونا، والتي تتطلب رعاية طبية فورية.

وقالت الصحة العالمية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الأحد، إنه في حالة ظهور أي من هذه الأعراض، يجب الاتصال بمقدم الرعاية الصحية أو المرفق الصحي على الفور.

وشملت هذه الأعراض، ألم الصدر، وعدم القدرة على الكلام أو الحركة أو تشوش الذهن، وضيق وصعوبة التنفس.

وأشارت إلى وجود مجموعة من الأعراض الأكثر شيوعًا، وهي فقدان حاسة التذوق أو الشم والإرهاق والسعال والحمى.

وأضافت أن الأعراض الأقل شيوعًا، هي الأوجاع والألم، والصداع، والتهاب الحلق، واحمرار العيون، والطفح الجلدي، والإسهال.





