إحدى زوجات سفاح الجيزة: كان يتلقى مكالمات غريبة والغالبية العظمي من سيدات

قالت فاطمة الزهراء، إحدى زوجات سفاح الجيزة، إنها لازالت على ذمة المتهم قذافي فراج، مشيرة إلى أنها كانت تشك فيه ببعض الأحيان وخاصة أنهم شاركوا معه ببعض المبالغ المالية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أنه كان يلقي باللوم على العاملين في المكتبة، معلقة: «كل القرف اللي إحنا فيه بسبب قذافي وسيرته».

وأشارت إلى أنه «كان يتلقى مكالمات غريبة ومريبة والغالبية العظمي من سيدات تطلب منه فلوس»، مؤكدة أنها لم تشك إطلاقًا بأن سفاح الجيزة تجمعه علاقة بأختها.

وأوضحت أنه اختفى يوم 9 أكتوبر عام 2016، بحجة اختفائه قسريًا بتهمة انتمائه لجهة ما، راوية ما حدث في ذلك اليوم: «كان موجودًا معنا مقيم في شقة والدتي وذهب لشراء بعض الاحتياجات وتناول الغذاء معنا، ثم ذهب لشراء علبة حليب للطفلة ولم يعد».

ولفتت إلى أنه أجرى مكالمة مع سيدة ورجل لم ترغب في الإفصاح عن أية بيانات خاصة بهما، متوجهة بطلب للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أن يوافق على مقابلتها والاستماع إلى المعلومات التي تمتلكها.

وذكرت أن أخاها توجه إلى الطب الشرعي للحصول على عينة دم، متابعة: «لا توجد جثة لمطابقة عينة الحمض النووي لأخي، لم أعد أفهم شيئًا وحسبي الله فيه وكل من عاونه».

وتوصلت جهات التحقيق والأجهزة الأمنية مطلع الشهر الجاري، لتفاصيل أربع جرائم عمرها أكثر من خمسة أعوام، ارتكبها سفاح الجيزة الذي قتل صديقه وزوجته وعاملة وشقيقة زوجة أخرى له، بمحافظتي الإسكندرية والجيزة على فترات متباعدة منذ عام 2015.