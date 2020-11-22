روسيا تؤكد سعيها لضمان وفاء الدول المتبقية في معاهدة السماء المفتوحة بالتزاماتها

أكدت روسيا أنها ستسعى للحصول على ضمانات مؤكدة بأن الدول المتبقية في معاهدة "السماء المفتوحة" ستفي بالتزاماتها، خاصة فيما يتعلق بضمان إمكانية مراقبة أراضيها بالكامل، وعدم تسليم المواد من طلعات المراقبة إلى دول ثالثة ليست من المشاركين في المعاهدة.



وقالت وزارة الخارجية الروسية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد- "بعد الانسحاب من المعاهدة، تأمل واشنطن أن يقوم حلفاؤها بمنع رحلات المراقبة الروسية فوق المنشآت العسكرية الأمريكية في أوروبا، وتأمل كذلك في الحصول على الصور التي تلتقطها الطائرات الأوروبية للأراضي الروسية، ونحن طبعا لا نقبل ذلك".



وأضافت أنه إذا أرادت الدول المشاركة الأخرى أن تبقى روسيا ضمن الاتفاقية، فعليها التفكير في كيفية تهدئة مخاوف موسكو.



وتسمح اتفاقية "السماء المفتوحة" بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء، وذلك بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دور مباشر في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 22 مايو الماضي انسحاب بلاده من اتفاقية "السماء المفتوحة"، معتبرا أن روسيا "تنتهك الاتفاقية".