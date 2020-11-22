نشرت الجريدة الرسمية، القرار رقم 1341 لسنة 2020، الصادر عن قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، بإغلاق 6 شركات سياحة.

وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ وعلى القرار الوزاري رقم (808) بتاريخ 27/11/2012؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار مرفقًا بها المحاضر الوارد أرقامها فيما يلي؛ وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛ قرر:

غلق إداري للمقرات الآتي ذكرها بعد وذلك لمزاولتها العمل السياحي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وهي:

هابي تايم تورز نور ترانس للملاحة

أجياد مكة للحج والعمرة

رحلاوي للرحلات

كامب إيجيبت ترافيل

كونكت ترافيل للرحلات الداخلية

وينج تريب للسياحة

يونيك تورز