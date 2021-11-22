إيقاف شرطي ألماني عن العمل بسبب دردشات تتضمن محتويات يمينية متطرفة

قرر رئيس الشرطة في مدينة مونستر غربي ألمانيا إيقاف شرطي من وحدة القوات الخاصة على خلفية إرساله محتويات يمينية متطرفة وتمجد في العنف عبر خدمة رسائل.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته رئاسة الشرطة في مونستر اليوم الاثنين.

وتعتقد السلطات الألمانية أن الشرطي تبادل الرسائل بشكل خاص مع أحد الأشخاص المنتمين إلى الجيش الألماني.

وحقق الادعاء العام في الواقعة لكنه لم يتمكن من التثبت من وقوع سلوك يقع تحت طائلة القانون لأن المحتويات لم يتم نشرها بشكل عام.

من جانبه، قال رئيس الشرطة فالك شنابل في بيان إن "مسار الدردشة أثر في بشكل عميق، وحتى لو كانت هذه التصريحات ليس لها صلة جنائية، فإنها ترسم صورة شرطي نأى بنفسه على نحو خطير عن أسس دولة القانون عندنا والحريات المنصوص عليها في القانون الأساسي".