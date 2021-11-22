وزيرة التضامن: المشردون يرفضوا التعايش في مؤسساتنا

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة على أتم الاستعداد للتعامل مع ملف استغاثات الأزمات في فصل الشتاء قبل بدايته.

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، أنه يتم تدريب العاملين في فرق التدخل السريع والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير الأغذية وأكياس الدم والبطاطين، موضحة أن الهلال الأحمر المصري يتواجد في 27 محافظة.

وتابعت أن الوزارة توفر مهمات الإغاثة مثل البطاطين وأدوات التدخل السريع والإسعافات الأولية بالتنسيق مع الهلال الأحمر والجمعيات المعنية، متابعة: "أثناء حدوث أزمة فإننا نتحرك مع المحافظين لتوفير كل المساعدات وتأمين الأطفال الذين يعانون من هذه الأزمات".

وأشارت إلى التحديات طويلة الأجل مثل تهدم المنازل كما حدث في أسوان، مؤكدة أنه تم السيطرة على الوضع من خلال أكثر من جهة لدواعي المزايا والشفافية، وتوفير المحافظ أكثر من 500 شقة للمتضررين.

ونفت وجود محافظة مصرية بها خسائر مثلما حدث في محافظة أسوان، مشيرةً إلى أن وزارة الري بذلت جهودًا كبيرة في الفترة الماضية، حتى تكون خسائر فصل الشتاء قليلة.

وذكرت أن المشردين يرفضون التعايش في مؤسسات الوزارة رغم عدم وجود مشكلات فيها، مضيفة: "لكنهم اعتادوا التواجد في الشارع، وبعضهم يعانون من مرض نفسي، وآخر يعتمد على التسول في كسب المال، وبالتالي لا يجب أن نشجع الناس على التسول، وأطلقنا حملة الشارع ليس مأوى من أجل مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لجذور المشكلة".