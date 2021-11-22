 بريطانيا تعتزم مطالبة المباني الجديدة بتركيب نقاط شحن للسيارات الكهربائية - بوابة الشروق
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بريطانيا تعتزم مطالبة المباني الجديدة بتركيب نقاط شحن للسيارات الكهربائية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 1:21 م | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 1:21 م

تعتزم الحكومة البريطانية تعزيز أوراق اعتماد المملكة المتحدة في مجال الطاقة النظيفة بعد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن أزمة المناخ.

وذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية، أن جميع المباني الجديدة في إنجلترا ستكون مطالبة بتركيب نقاط شحن للسيارات الكهربائية اعتبارًا من العام المقبل.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون سيلقي خطابا أمام اتحاد الصناعة البريطاني (CBI) سيكشف عن خطط، تم إيجازها على أنها "رائدة عالميًا"، لتشديد اللوائح الخاصة بالمنازل والمباني الجديدة.

واعتبارًا من العام المقبل، سيُطلب من المطورين في مواقع مثل محلات السوبر ماركت والمجمعات المكتبية تثبيت نقاط شحن السيارات الكهربائية، في محاولة للمساعدة في التخلص التدريجي من استخدام سيارات البنزين والديزل قبل أن تنتهي مبيعاتها في عام 2030.

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