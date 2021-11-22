نقيب المأذونين: 200 جنيه غرامة التضليل في بيانات الزوجة الأولى

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن المأذون الذي عقد زواج ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي»، كان عليه إعلام زوجته الأولى بزواجه الثاني، مؤكدًا أن الزوج غير مُجبر شرعًا على مشاورة الزوجة الأولى أو إبلاغها حال زواجه من زوجة أخرى غيرها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة "Etc"، اليوم الأحد، أنه "كان يجب على المأذون إرسال إخطار مسجل لزوجة بيج رامي الأولى، في فترة لا تقل عن 7 أيام، يفيد بزواجه للمرة الثانية"، لافتًا إلى أنه من حق الزوجة الأولى رفع دعوى طلاق للضرر ضد الزواج الثاني دون علمها".

وأشار إلى أن "زواج بيج رامي صحيح شرعا حتى في حال عدم إبلاغ زوجته الأولى"، مضيفًا: "البعض يعطي المأذون بيانات بعناوين غير صحيحة عن زوجاتهم الأولى، وعقوبة إعطاء بيانات خاطئة تقدر بـ200 جنيه".

وكان بطل كمال الأجسام ممدوح السبيعي المعروف بـ«بيج رامي» احتفل بزفافه من زوجته الثانية، ويستعد لقضاء شهر العسل خارج مصر، حيث تعد هذه الزوجة هي الثانية بعد زوجته الأولى.

والبطل العالمي بيج رامي حصل على بطولة أولمبيا للعام الثاني على التوالي في بطولة كمال الأجسام.