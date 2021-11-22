 نقيب المأذونين: 200 جنيه غرامة التضليل في بيانات الزوجة الأولى - بوابة الشروق
الإثنين 22 نوفمبر 2021 12:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

نقيب المأذونين: 200 جنيه غرامة التضليل في بيانات الزوجة الأولى


نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 12:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 12:20 ص

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن المأذون الذي عقد زواج ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي»، كان عليه إعلام زوجته الأولى بزواجه الثاني، مؤكدًا أن الزوج غير مُجبر شرعًا على مشاورة الزوجة الأولى أو إبلاغها حال زواجه من زوجة أخرى غيرها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة "Etc"، اليوم الأحد، أنه "كان يجب على المأذون إرسال إخطار مسجل لزوجة بيج رامي الأولى، في فترة لا تقل عن 7 أيام، يفيد بزواجه للمرة الثانية"، لافتًا إلى أنه من حق الزوجة الأولى رفع دعوى طلاق للضرر ضد الزواج الثاني دون علمها".

وأشار إلى أن "زواج بيج رامي صحيح شرعا حتى في حال عدم إبلاغ زوجته الأولى"، مضيفًا: "البعض يعطي المأذون بيانات بعناوين غير صحيحة عن زوجاتهم الأولى، وعقوبة إعطاء بيانات خاطئة تقدر بـ200 جنيه".

وكان بطل كمال الأجسام ممدوح السبيعي المعروف بـ«بيج رامي» احتفل بزفافه من زوجته الثانية، ويستعد لقضاء شهر العسل خارج مصر، حيث تعد هذه الزوجة هي الثانية بعد زوجته الأولى.

والبطل العالمي بيج رامي حصل على بطولة أولمبيا للعام الثاني على التوالي في بطولة كمال الأجسام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك