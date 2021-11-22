أوباما ينفي واقعة الطفل حامل الكرات في مباراة البنك الأهلي

أعرب يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب نادي الزمالك عن استيائه مما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بشأن حديثه مع أحد الأطفال حاملي الكرات في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي.

وقال أوباما: "سمعت عن انتشار ذلك الحديث بقيامي أنا ومحمود علاء بالحديث مع الطفل وقلنا له إنه سيتم منعه من التواجد في مباريات الزمالك مرة أخرى".

وأضاف أوباما: "لن أعطي الأمر أكبر من حجمه، وأؤكد أنه لم يحدث لأنني لا أعرف الطفل ولا أعرف ما قال، وليس لدي الوقت من الأساس لأفكر أو أتصرف بهذا الشكل".

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين يرفع البنك الأهلي رصيده إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثامن.