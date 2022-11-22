ضرب زلزال عنيف بقوة 7 درجات جزر سليمان، اليوم الثلاثاء، حيث أصدر مركز الإنذار المبكر من "التسونامي" في المحيط الهادئ؛ تحذيراً من خطر حصول أمواج مد عال.



وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية أن الزلزال استمر زهاء عشرين ثانية، وتسبب الزلزال بانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق بحالة من الذعر لدى السكان الذين غادروا المناطق الساحلية إلى أخرى أكثر ارتفاعاً بعد إصدار مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ تحذيراً من خطر حصول أمواج مد عال.



من جهته، أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ تحذيراً من خطر تعرض سواحل الأرخبيل أمواج مد عال يتراوح ارتفاعها بين متر وثلاثة أمتار، وسواحل بابوازيا-غينيا الجديدة وفانواتو إلى أمواج مد عال يقل ارتفاعها عن ثلاثة أمتار.



وتقع جزر سليمان على "حزام النار في المحيط الهادئ"؛ حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزال وبركاني كثيف.