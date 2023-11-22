حكومة حماس تطالب بتكثيف الإمدادات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة

طالب المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في غزة، اليوم الأربعاء، بتكثيف إدخال الإمدادات الإنسانية بشكل عاجل إلى القطاع وذلك بعد الإعلان عن تهدئة مؤقتة لمدة أربعة أيام.



وحث المكتب الإعلامي ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، على إمداد جميع محافظات قطاع غزة بالوقود اللازم وخاصة تشغيل جميع المستشفيات والطواقم التي تقدّم الخدمات الإنسانية مثل طواقم الدفاع المدني والإنقاذ والإغاثة والطوارئ والبلديات.



وأكد البيان على ضرورة إدخال كميات كافية من الوقود لتشغيل شبكات المياه والآبار والصرف الصحي وكافة المؤسسات ذات العلاقة في إطار تسيير حياة السكان في جميع المحافظات.



كما طالب البيان بامداد جميع المستشفيات في محافظات قطاع غزة بالمستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تشغيل 26 مستشفى وعشرات المراكز الطبية التي أخرجها الجيش الإسرائيلي عن الخدمة.



وحث على إمداد جميع محافظات قطاع غزة بالمواد الغذائية الأساسية وتسيير قوافل الإمدادات الإغاثية العاجلة، وضمان تشغيل المخابز والأسواق والمحال التجارية، في إطار تجنب وقوع مجاعة أو أي كارثة إنسانية.