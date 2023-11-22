السوداني: العراق على استعداد لإيجاد حل لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي

أعرب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده لإيجاد حل لاستئناف تصدير النفط الخام عبر خط الأنابيب العراقي التركي إلى ميناء جيهان التركي.



وقال السوداني، خلال استقباله اليوم وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، الذي يزور العراق حاليا، إن العراق يعتمد "الحلول العادلة ضمن سقف الدستور في التعامل مع مختلف القضايا مع دول الجوار"، بحسب بيان للحكومة العراقية.



وأكد أن العراق "يتطلع إلى المزيد من التعاون التركي في ملف المياه الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة بسبب تأثيراته الاقتصادية والإنسانية".



وأكد الوزير التركي، على "رغبة تركيا في المزيد من التعاون مع العراق في مختلف المجالات، والاهتمام بشكل واضح وتفصيلي بمشروع طريق التنمية".



وقال "إن العراق بلد مهم ليس لتركيا فحسب، وإنما لدول أوروبا خصوصا في مجال الطاقة وما يمتلكه من فرص استثمارية واعدة في سوق الغاز العالمي".



وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين العراق وتركيا في مجال الطاقة وسبل تنميتها، ومناقشة جهود البلدين لاستئناف أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بدورتها الـ19، ومواصلة العمل في ملف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي.



كما تناول الجانبان موقف البلدين إزاء الأحداث الجارية في غزة، وتطابق الرؤى بشأن القضية الفلسطينية وموقف تركيا الواضح من الاعتداءات المدانة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.