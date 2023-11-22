واشنطن تعلن عن شن ضربات دقيقة ضد منشأتين في العراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، شن "ضربات منفصلة ودقيقة" ضد منشأتين في العراق.

وقالت القيادة المركزية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس": "نفذت قواتنا، الأربعاء، ضربات منفصلة ودقيقة ضد منشأتين في العراق، وذلك ردا مباشرا على الهجمات التي شنتها إيران والجماعات المدعومة منها ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في العراق، الثلاثاء، والذي تضمن استخدام صواريخ باليستية قريبة المدى"، ولم يتضح على الفور نوع المنشآت المستهدفة، وفقا لشبكة (سي إن إن).

وذكر مسؤول دفاعي أمريكي مساء الثلاثاء أن المنشأتين هما مركزين للعمليات بالقرب من الأنبار وجرف الصخر، جنوب بغداد، استخدمتها "كتائب حزب الله" لـ"دعم الهجمات الأخيرة على قواعد الولايات المتحدة والتحالف في العراق وسوريا".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية ذكرت، الثلاثاء، أن المسلحين المدعومين من إيران الذين هاجموا قاعدة عين الأسد الجوية في العراق استخدموا "صاروخا باليستيا قريب المدى" في الهجوم، مما أدى إلى "العديد من الإصابات غير الخطيرة وبعض الأضرار الطفيفة في البنية التحتية".

وقالت نائبة المتحدث باسم الوزارة، سابرينا سينج: "نفذت طائرة عسكرية أمريكية من طراز إيه سي – 130 ضربة ضد ضد مركبة للميليشيا المدعومة من إيران وعدد من أفراد المشاركين في هذا الهجوم".

وأضافت سينج أن هذه لم تكن المرة الأولى التي ترد فيها الولايات المتحدة على هجوم على القوات الأمريكية منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر.

وتابعت أن القوات الأمريكية تعرضت منذ 17 أكتوبر حتى الآن إلى 66 هجوما في العراق وسوريا، أسفرت عن 62 إصابة "لكن هذا لا يشمل أي إصابات ناجمة عن الهجوم الذي وقع الليلة الماضية".