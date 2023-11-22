الأمم المتحدة: حصيلة القتلى المدنيين في أوكرانيا تصل إلى 10 آلاف على الأقل

ذكرت الأمم المتحدة أن 10 آلاف مدني على الأقل، من بينهم ما يربو على 560 طفلا، لقوا حتفهم في أوكرانيا منذ الغزو الشامل الذي شنته روسيا على أوكرانيا قبل 21 شهرا.

وأعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء في جنيف أن حصيلة القتلى الحقيقية من المحتمل أن تكون "أكبر بكثير"، نظرا لأنه لم يتم التعرف على هوية الكثير من الجثث.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن أكثر من 18500 مدنيا أصيبوا.

وقالت دانييل بيل، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أوكرانيا: "إن مقتل 10 آلاف مدني تمثل منعطفا قاتما لأوكرانيا".

وأضافت: "إن حرب الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا تدخل الآن شهرها الحادي والعشرين، مما يثير مخاطر التطور إلى صراع طويل".