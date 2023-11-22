صحيفة أمريكية: إدارة بايدن قلقة من احتمال وصول صحفيين أجانب إلى غزة خلال الهدنة الإنسانية

قالت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، قلقة من احتمال وصول الكثير من الصحفيين إلى غزة عقب الهدنة الإنسانية، ما سيساهم في الكشف عن المزيد من الوحشية الإسرائيلية المرتكبة هناك.



وأضافت بوليتكيو، في تقرير لها، أن بايدن، أغلق آذانه عن سماع أصوات من داخل حزبه تطالب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.



وأوضحت أن بايدن، قلق أيضا من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول قطاع غزة في حال خسارة حماس للحرب.



وعقب مقال نشره بايدن في صحيفة «واشنطن بوست»، قال نتناهو، إن إسرائيل لم تدخل قطاع غزة لتسلمه إلى السلطة الفلسطينية.



وأوضحت الصحيفة، أن إدارة بايدن قلقة أيضا إزاء النتائج غير المرغوبة للهدنة الإنسانية، خاصة في إطار احتمال وصول الكثير من الصحفيين إلى القطاع في ظل الهدنة، وكشفهم المزيد من الوحشية المرتكبة خلال الحرب، ما قد يساهم في تغير الانطباع الشعبي عن إسرائيل.



يُشار إلى أن وساطة مصرية وقطرية أمريكية، قادت للتوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، فيما سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.



ويشمل الاتفاق، تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.