حافلات مجانية لنقل جماهير الأهلي للإسكندرية لمساندة فريق السلة

قررت إدارة النادي الأهلي توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية غدًا الخميس، لمساندة الفريق الأول لكرة السلة رجال في مباراة إياب نصف نهائي دوري المرتبط أمام الاتحاد السكندري.

وأوضح الأهلي في بيان رسمي أن تجمع الجماهير يبدأ أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد من الواحدة ظهرًا، على أن يكون التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، ولا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك الـ«فان آي دي» وتذكرة المباراة.

وأشار النادي الأهلي إلى أنه يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

ويحتاج النادي الأهلي لمساندة ومؤازرة جماهيره في مباراة الإياب أمام الاتحاد السكندري، لتعويض الهزيمة في مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة 75-61.