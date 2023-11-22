مقتل 5 من الحشد الشعبي في قصف أمريكي غربي بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الأربعاء، أن حصيلة قصف القوات الأمريكية لمواقع قوات الحشد الشعبي العراقي ارتفع إلى 5 قتلى في منطقة "جرف الصخر" جنوب غربي بغداد.



وكان الحشد الشعبي العراقي قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء أن ثلاثة من عناصره قتلوا بضربة أمريكية في قاطع "جرف الصخر" جنوب غربي بغداد.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الأربعاء، شن "ضربات منفصلة ودقيقة" ضد منشأتين في العراق.



وقالت القيادة المركزية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس": "نفذت قواتنا، الأربعاء، ضربات منفصلة ودقيقة ضد منشأتين في العراق، وذلك ردا مباشرا على الهجمات التي شنتها إيران والجماعات المدعومة منها ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في العراق، أمس الثلاثاء، والذي تضمن استخدام صواريخ باليستية قريبة المدى"، ولم يتضح على الفور نوع المنشآت المستهدفة، وفقا لشبكة (سي إن إن).



وذكر مسؤول دفاعي أمريكي مساء أمس الثلاثاء أن المنشأتين هما مركزان للعمليات بالقرب من الأنبار وجرف الصخر، جنوب بغداد، استخدمتها "كتائب حزب الله" لـ"دعم الهجمات الأخيرة على قواعد الولايات المتحدة والتحالف في العراق وسوريا".