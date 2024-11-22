وزير الدفاع الألماني يرفض الترشح لمنصب المستشار

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، أنه أبلغ الحزب الإشتراكي الديمقراطي أنه لن يترشح عن الحزب لمنصب المستشار في الانتخابات القادمة، ممهدا الطريق لإعادة ترشح المستشار أولاف شولتس الذي يواجه صعوبات .

ونشر وزير الدفاع رسالة مصورة بتقنية الفيديو، اليوم الخميس، قال فيها إنه أبلغ "للتو" الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط أنه لن يكون متاحا لخلافة شولتس كمرشح الحزب لشغل منصب المستشار.

وقال "هذا قراري السيادي والشخصي والخاص للغاية".

ويمهد إعلان بيستوريوس الطريق أمام شولتس للترشح مجددا. وقالت مصادر في الحزب لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن ترشيحه لمنصب المستشار قد يتم يوم الاثنين في اجتماع للجنة التنفيذية للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأكد بيستوريوس مجددا دعمه لشولتس في رسالته للحزب قائلا: "أولاف شولتس مستشار قوي وهو المرشح المناسب لمنصب المستشار."

وأضاف أن "شولتس يمثل العقلانية والحكمة. وهذا أمر له أهمية خاصة في مثل هذه الأوقات، التي تحدث فيها اضطرابات عالمية وهجمات شعبوية خطيرة على الديمقراطية في جميع أنحاء العالم".

وفي الوقت ذاته، قال بيستوريوس إنه يريد مواصلة العمل في منصبه الحالي، مضيفا "إنني كوزير للدفاع، لم أنجز بعد ما أريد تحقيقه، وما يجب تحقيقه من أجل أمننا. أتطلع إلى ولاية ثانية."