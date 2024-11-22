طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، المواطنين بأن انتشار نزلات البرد والإنفلونزا في الفترة الحالية «طبيعي تماما، ولا يوجد وباء، أو زيادة في عدد الحالات عن المتوقع».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» ، مساء الخميس، إن هذا الموسم هو المعتاد لانتشار هذه النزلات على مدار العام.

وأوضح أن شدة الأعراض تعتمد على عدة عوامل، منها جرعة الفيروس، وتوقيت بدء العلاج، وعمر المريض، وما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة.

وأشار إلى تعدد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، ومنها الإنفلونزا وكورونا، ناصحا الحالات المصابة بالراحة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام عند الإصابة بأي أعراض؛ وذلك لتجنب المضاعفات، كالنزلة الشعبية والالتهاب الرئوي، وكذلك لمنع انتقال العدوى للآخرين.

وحول لقاح الإنفلونزا الموسمية، أوصى باستشارة الطبيب لتحديد مدى الحاجة إليه، مؤكدا أنه ليس ضروريا للجميع.

وأوضح أن الفئات الأكثر احتياجا للقاح هم الأطفال أقل من 5 سنوات، وكبار السن فوق 65 عامًا، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو أورام، لافتا أن اللقاحات الجديدة تحمل تاريخ إنتاج 2024-2025.

ونوه أن المصل يمنح الحماية من المضاعفات ويقلل من احتمالية الإصابة؛ لكنه لا يعطي مناعة كاملة، مضيفا أن المصل يستغرق 15 يوما حتى تبدأ فاعليته.