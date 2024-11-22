قدم النائب أحمد الحديدي، عضو مجلس النواب عن المطرية، تعازيه لأهالي ضحايا حادث التصادم الذي وقع الأسبوع الماضي على طريق «المطرية – بورسعيد» بين أتوبيس نقل عمال وشاحنة نصف نقل، والذي أدى إلى مصرع 12 منهم 4 سيدات وإصابة 22 آخرين من عمال منطقة الاستثمار في بورسعيد.



وعلق خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، على واقعة تجمع عدد من أهالي مدينة المطرية، لمطالبة المسؤولين بالتدخل وإصلاح الطريق لمنع نزيف الدماء وحماية الأرواح، وذلك بعد تعطيلهم حركة المرور على الطريق لقرابة ساعتين.



وقال: «أنا كنت في طريقي إلى المنصورة وعلمت بتصرف الأهالي الذي وصل بهم الحال إلى رد فعل غير إرادي تعبيرا عما حدث من وفاة 12 متوفي لهم، خاصة أن أكثرهم أرامل يذهبن إلى لقمة العيش كل يوم من 5 الفجر إلى 5 آخر النهار، في مشقة لا يتحملها شاب عنده 30 سنة؛ ويجرين على لقمة عيش أطفالهم».



وتابع: «الحادث أثر في شباب المطرية، وعندنا الشباب حر شوية، زعل مما حدث والموقف أثر فيهم، خاصة أما يخرج من مدينة المطرية وقراها 12 متوفي أثر على أهالينا؛ ولكن نحن في الأول والأخر نحافظ على بلدنا».



ورد على تساؤل النائب مصطفى بكري حول إصابته، قائلا: « أنا ذهبت إلى الواقعة، وبالنسبة للشباب اللي كان متجمع مشكورين تواجدوا معانا، أنا اتعورت لكن لعل وعسى يكون خير، الإصابة الحمد الله هدت أمور كثير، اللي كان موجود صحيح غضب والشباب واقف أكثرهم مش عارفين واقفين ليه، غير مقصودة».