 زعيم كوريا الشمالية يعقد اجتماعا عسكريا قبل انتهاء المهلة النهائية لواشنطن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زعيم كوريا الشمالية يعقد اجتماعا عسكريا قبل انتهاء المهلة النهائية لواشنطن

كيم جونج أون
كيم جونج أون
سول - د ب أ:
نشر فى : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 10:16 ص | آخر تحديث : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 10:16 ص

 

عقد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، اجتماعا لكبار المسؤولين العسكريين لبحث سبل تعزيز القدرات العسكرية لبلاده، وذلك قبل انتهاء المهلة النهائية وهي نهاية العام التي حددتها بيونجيانج لواشنطن للتخلي عن سياساتها العدائية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، إن كيم ترأس اجتماعا موسعا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع بحث "قضايا مهمة للتحسين الحاسم للدفاع الوطني الشامل والقضايا الأساسية من أجل دعم والإسراع من تنمية القدرات العسكرية للدفاع عن النفس".

وذكر التقرير أن كيم قدم تحليلا واطلاعا حول الوضع الداخلي والخارجي المعقد، قائلا إن الاجتماع سيتخذ قرارا حول إجراءات تنظيمية وسياسية مهمة وخطوات عسكرية لتعزيز القوات المسلحة للبلاد بشكل كامل.

غير أن التقرير لم يكشف عن تفاصيل القدرات العسكرية للدفاع عن النفس. ولم يذكر موعد عقد الاجتماع.

جاء التقرير وسط تصاعد التوترات قبل انتهاء المهلة التي حددتها كوريا الشمالية وهي نهاية العام، للولايات المتحدة للتخلي عن سياستها العدائية وإظهار المرونة في محادثات نزع السلاح النووي.


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