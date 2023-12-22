 سي إن إن: الجيش الإسرائيلي ألقى مئات القنابل وزنها 2000 رطل على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سي إن إن: الجيش الإسرائيلي ألقى مئات القنابل وزنها 2000 رطل على غزة

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 10:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 10:25 ص
أفادت شبكة «سي إن إن»، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط مئات القنابل وزنها 2000 رطل على قطاع غزة.

وقالت الشبكة الأمريكية في تحليل لها، إن الصور التي حلّلتها أظهرت أكثر من 500 حفرة ارتطام قطرها 12 مترا، كما نقلت قناة الجزيرة.

وأشارت إلى أن القنابل التي تزن 2000 رطل تظهر آثارها بشكل بارز في محيط مدينة غزة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 77 يوما، فيما يواصل جيش الاحتلال قصف مناطق متفرقة من القطاع.

وفي أحدث حصيلة معلنة، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20057 شهيدا و53320 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأظهر تحليل صور أقمار اصطناعية أن الغارات دمرت منذ بداية الحرب أكثر من ثلثي المباني شمالي القطاع وربع المباني في خان يونس جنوبا.

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