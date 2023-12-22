فاز الأهلي على أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 4-2، ليتوج بطل أفريقيا بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ويوشيو كويزومي "بالخطأ في مرماه" وعلي معلول في الدقائق 19 و25 و60 و98، بينما أحرز خوسيه كانتي ونيكولاس شولز هدفي أوراوا ريد في الدقيقتين 43 و54.

وانتزع الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2006 و2020 و2021.

دفع مارسيل كولر مدرب الأهلي بنفس التشكيل الأساسي الذي خاض المباراة الأولى أمام اتحاد جدة، حيث عاد أحمد نبيل كوكا لخط الوسط بجوار مروان عطية وإمام عاشور، خلفهما الرباعي علي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة، بينما تواجد الثلاثي حسين الشحات وكهربا وبيرسي تاو في خط الهجوم.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من الفريق الياباني في الدقائق الأولى، ووصل إلى مرمى الشناوي بمحاولات كايتو ياسوي وتاكاهيرو سكيني وخوسيه كانتي في أول عشر دقائق.

لكن الأهلي دخل أجواء اللقاء تدريجيا، حيث أضاع حسين الشحات أول فرصة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة، بعدها سدد محمد هاني بقوة من مسافة بعيدة لترتد الكرة من حارس أوراوا، وأكلمها ياسر إبراهيم بقدمه في الشباك مسجلا الهدف الأول.

ارتبك لاعبو أراوا كثيرا وارتكب خط دفاعه وحارس مرماه العديد من الأخطاء، حيث ضغط "كوكا" ليقطع كرة على حدود منطقة الجزاء، وتصل لبيرسي تاو الذي سدد بسهولة في الشباك ليسجل الهدف الثاني.

تراجعت لياقة لاعبي الأهلي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، واستغل أوراوا الفرصة حيث قلص خوسيه كانتي الفارق بهدف أول بعد خطأ مشترك من حسين الشحات وعلي معلول في تشتيت كرة عرضية.

بسيناريو مشابه، ضغط أوراوا ريد على الأهلي في الدقائق الأولى من الشوط الثاني سعيا لتسجيل التعادل، ورد الأهلي بتسديدة قوية من حسين الشحات أبعدها الحارس الياباني، وبعدها أهدر تاو فرصة جديدة بغرابة شديدة في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 54، تورط محمد هاني في ركلة جزاء نتيجة لمسة يد، أقرتها تقنية الفيديو، وسجل منها ألكسندر شولز هدف التعادل.

تحرك مارسيل كولر لتنشيط خط الهجوم بتبديلين دفعة واحدة حيث أشرك كريم فؤاد وطاهر محمد مكان كهربا وحسين الشحات.

ومن هجمة سريعة للأهلي، مرر محمد هاني كرة مرت بعرض الملعب لتصل إلى علي معلول الذي سدد مباشرة ولكن الكرة اصطدمت بجسد مدافع أوراوا، قبل أن تسكن الشباك.

وزادت الإثارة بكرة عرضية لمعلول قابلها كوكا برأسه في الشباك، لكن ألغي الهدف بداعي التسلل، وبعدها بثلاث دقائق أضاع علي معلول ركلة جزاء بتسديد الكرة في أحضان الحارس، لتضيع على الأهلي فرصة الهدف الرابع.

كان إيقاع اللقاء سريعا والهجمات متبادلة بين الفريقين، كان أخطرها كرة أبعدها محمد الشناوي أمام نيكولاس شولز في الدقيقة 85، بينما سدد كريم فؤاد كرة بعيدة أمسكها الحارس.

احتسبت حكمة الساحة الأمريكية تسع دقائق وقت بدل ضائع، شارك خلالها عمرو السولية ورامي ربيعة مكان مروان عطية وتاو، لزيادة الكثافة العددية في خط الوسط.

وفي الدقيقة 98 احتسبت الحكمة ركلة حرة سددها علي معلول بنجاح في المقص الأيسر، ليسجل الهدف الرابع وتأكيد الفوز وانتزاع البرونزية.