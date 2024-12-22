أفادت شرطة دلهي في الهند، اليوم الأحد، بأن الرسائل الإلكترونية التي تحتوي على تهديدات لمدارس بشن هجوم عليها بالقنابل، والتي كان قد تم إرسالها إلى ما لا يقل عن 3 مدارس في دلهي، أرسلها طلاب في تلك المدارس.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا" الإخبارية الهندية، اليوم الأحد، أنه بعد التحقيق الأولي الذي أجرته وحدة خاصة تابعة لشرطة دلهي، قال مسؤول في الشرطة، إن شقيقين في إحدى المدارس قاما بإرسال تلك التهديدات؛ لأنهما أرادا تأجيل الامتحانات.

وأثناء جلسة للاستشارة والتوجيه، كشف الطالبان، أن الفكرة بدرت لهما من وقائع سابقة تتعلق بتهديد المدارس بشن هجمات باستخدام القنابل، بحسب ما قاله الشرطي.

وسُمح للشقيقين بالمغادرة في وقت لاحق بعدما تم تحذير والديهما.

وبحسب مسئولين، جرى إرسال رسائل تهديد أخرى عبر البريد الإلكتروني إلى مدرستين أخريين تقعان في منطقتي روهيني وباشيم فيهار، من جانب طلابهما أيضا.

وأوضحت شرطة دلهي، أن طالبين مختلفين في نفس المدرسة، تبين أنهما أرسلا رسائل البريد الإلكتروني إلى المدرستين، حيث أرادا وقف الامتحانات لأنهما لم يكونا مستعدين لآداء الامتحانات.

وكانت المدارس، قد تلقت يوم الثلاثاء الماضي، رسالة تطالبها بدفع مبلغ 100 ألف دولار؛ إلى جانب تهديد بالقيام بتفجير باستخدام القنابل "في غضون 72 ساعة"، بحسب الصحيفة.

وتلقت نحو 20 مدرسة أخرى، في يوم الاثنين من نفس الأسبوع، رسائل تهديد مماثلة عبر البريد الإلكتروني.

وكانت سلسلة التهديدات، بدأت في التاسع من ديسمبر الجاري، عندما تلقت 44 مدرسة رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني، تلتها وقائع مماثلة في يوم 13 من الشهر نفسه، طالت 30 مدرسة، وفي يوم 14 من نفس الشهر تم استهداف 8 مؤسسات.

وفي الواقعة الخاصة بيوم 14 من ديسمبر، أشار المرسل، إلى استخدام "السترات الناسفة"، على وجه التحديد.