إصابة 8 أشخاص إثر نشوب حريق هائل في مصنع فوم بالشرقية

شهدت المنطقة الصناعية الثالثة الكائنة في الظهير الصحراوي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية نشوب حريق هائل في مصنع لإنتاج الفوم، حيث ارتفعت النيران عنان السماء، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق فور نشوبه.

وأصيب جراء الحريق 8 أشخاص بحالات اختناق وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد وأزمة قلبية لأحدهم أثناء محاولتهم الابتعاد عن مكان النيران، فيما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل 4 مصابين إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات الطبية والعلاجية اللازمة، في الوقت الذي رفض باقي المصابين نقلهم إلى المستشفيات ليتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم من جانب أطقم الإسعاف بمحيط موقع الحريق.

وفور نشوب الحريق، انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول العاشر من رمضان إلى موقع الحريق مصحوبة بقوات الحماية المدنية، حيث تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء بدأت فور وصولها في محاولات السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وأسفر الحريق عن إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد وأزمة قلبية، فيما تم نقل 4 منهم إلى مستشفيات العاشر من رمضان الجامعي والتأمين الصحي والغندور بالعاشر من رمضان لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لباقي المصابين بمحيط موقع الحريق، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.