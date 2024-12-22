رئيس هيئة الدواء يشهد التكريم السنوي للعاملين الأكثر تميزا

شهد، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مراسم تكريم العاملين الأكثر تميزاً بالإدارات المركزية المختلفة خلال العام الحالي ٢٠٢٤، وذلك بحضور كافة قيادات الهيئة.

وخلال كلمته، تقدم رئيس الهيئة بالشكر والتقدير للعاملين الحاصلين على التكريم، وأثنى على مجهوداتهم المتميزة في تعزيز مسيرة الهيئة نحو التقدم والنجاح، وأن الهيئة تعمل دائما على تحقيق التميز المؤسسي من خلال دعم كوادرها البشرية، وخلق بيئة عمل مناسبة ومشجعة على التجديد والابتكار.

وأشاد رئيس الهيئة بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها قيادات هيئة الدواء المصرية، ودورهم في تنفيذ سياسات الهيئة، وقدرتهم على العمل التنظيمي الجيد، وحوكمة نظام العمل داخل هيئة الدواء المصرية.

وفي ختام كلمته، أعرب عن سعادته بالعمل مع العاملين المتميزين داخل هيئة الدواء المصرية التي ولدت قوية بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء، وأنه سيسعى جاهداً بالتعاون مع كافة القيادات والعاملين بالهيئة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تحافظ على المكانة الدولية والإقليمية لهيئة الدواء المصرية، وهو ما يعود بالفائدة على صناعة الدواء المصرية وويعزز من المنافسة الدولية، ويحقق طموح المواطن المصري في الحصول على دواء آمن وفعال وبجودة عالية.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على العرفان بالجميل والاحتفاء بأبنائها المتميزين، وخلق بيئة عمل إنسانية يسودها قيم العمل والمحبة والإنجاز.