وكيل أعمال جروس يكشف تفاصيل عقده مع الزمالك

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كشف محمد حبشي وكيل أعمال كريستيان جروس بعض تفاصيل تعاقد المدرب السويسري مع نادي الزمالك.

قال حبشي عبر قناة أون تايم سبورتس "تعاقد جروس مع الزمالك مدته 6 أشهر لنهاية الموسم الجاري مع خيار التمديد لموسم آخر".

وأضاف "لن أكشف عن قيمة الشرط الجزائي في التعاقد، ولكنه رقم طبيعي وليس ضخما".

وأشار إلى أن المدرب السويسري لم يطلب تغيير الجهاز الطبي للفريق، مضيفا أن مدرب حراس مرمى الأجنبي سينضم للجهاز المعاون اعتبارا من يناير المقبل.

وأتم وكيل أعمال مدرب الزمالك تصريحاته "جروس عاد مجددا لتحقيق البطولات وإسعاد الجماهير، وما يتردد عن تقدمه في السن أمر غير مقبول، ونغمة مقصودة من البعض".