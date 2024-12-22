النقل تكشف عن أحدث صور لتركيب قضبان الخط الأول من القطار السريع

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كشفت وزارة النقل عن أعمال تركيب القضبان بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح)، عبر منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأحد.

وتنفذ الوزارة الخط الأول من القطار السريع الذي يمتد مساره من السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوبا حتى العياط وشمالا حتى الإسكندرية والعلمين ومطروح، بطول حوالي 660 كيلومترا.

ويشتمل الخط الأول على 21 محطة (13 محطة قطار سريع، و8 محطات إقليمية)، بالإضافة إلى مركزا للتحكم والسيطرة.

جدير بالذكر أن مشروع القطار السريع يتكون من 3 خطوط بإجمالي أطوال حوالي 2000 كيلومتر، ويتم التعاون مع DB (سكك حديد ألمانيا) لإدارة وتشغيل شبكة القطار السريع.

ويتم تنفيذ المشروع عن طريق تحالف مصر - ألماني، حيث يتولى التحالف تنفيذ أعمال المسار والأعمال الكهروميكانية، بينما تتولى شركة سيمينز تصنيع الوحدات المتحركة، ومن المخطط بدء تشغيله عام 2026.