بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء السلوفاكي في زيارة نادرة لقائد دولة من الاتحاد الأوروبي لموسكو

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في الكرملين اليوم الأحد مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، خلال زيارة نادرة لموسكو يقوم بها قائد دولة من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لوكالة "ريا" الروسية للأنباء إن فيكو وصل إلى روسيا في "زيارة عمل" وعقد محادثات ثنائية مع بوتين مساء الأحد. ولم يحدد على الفور محور المحادثات.

وأصبحت الزيارات والمكالمات الهاتفية من القادة الأوروبيين لبوتين نادرة منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا، على الرغم من أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان زار روسيا في يوليو. وقد أثارت زيارة أوربان إدانات من كييف والقادة الأوروبيين.

وتختلف وجهات نظر فيكو بشأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا بشكل حاد عن معظم القادة الأوروبيين. وقد عاد رئيس الوزراء السلوفاكي إلى السلطة العام الماضي بعد فوز حزبه اليساري "سمير" (اتجاه) في الانتخابات البرلمانية على أساس برنامج انتخابي مؤيد لروسيا ومعادي للولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، أوقف مساعدات بلاده العسكرية لأوكرانيا، وانتقد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، وتعهد بمنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).