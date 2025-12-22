رئيس جامعة طنطا: إطلاق تطبيق رقمي جديد لتطوير منظومة عمل الإدارة الطبية

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، عن نجاح فريق من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات في تصميم وإطلاق مشروع تخرج ابتكاري يتمثل في تطبيق رقمي متكامل لخدمات الإدارة الطبية التابعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، مؤكدا أن هذا العمل يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030 نحو التحول الرقمي الشامل، حيث تتبنى الجامعة استراتيجية واضحة لتشجيع الطلاب على ابتكار حلول تكنولوجية تخدم زملائهم وتساهم في رقمنة الخدمات الجامعية لتحويلها إلى منظومة ذكية متكاملة.

وأعرب حسين، عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الذي يعكس كفاءة طلاب جامعة طنطا وقدرتهم على تطويع دراستهم الأكاديمية لخدمة المجتمع الجامعي.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتورة نانسي الحفناوي عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة أمنية البربري وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على مشروع التطبيق، والدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة، والدكتور عمرو محمود المشرف العام على الادارة الطبية بالجامعة، وخص بالإشادة الطلاب المشاركين في هذا العمل، وهم: علياء عبدالقادر شاهين، وايمان عبدالفتاح شحاتة، وأسماء حسن النني، ومحمد صلاح صبري، ومحمد وليد شبل، وسهيلة رمضان سلامة، وإسراء هشام عيد، مؤكدا أنهم نماذج مشرفة لشباب الجامعة المبتكر.

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور السيد عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإنجاز الطلابي الذي يعكس الحرص الدائم على تفعيل مبدأ المشاركة الفعالة والتحول الرقمي، بما يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة المقدمة للطلاب، مشيرا إلى أن تكاتف الجهود بين الكليات العلمية والإدارات الخدمية هو السبيل الأمثل لتحقيق طفرة في مستوى الخدمات الطلابية تماشيا مع توجهات الدولة المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو عبدالمنعم محمود المشرف العام على الإدارة الطبية، أن هذا النظام الرقمي يمثل نقلة نوعية في آليات تقديم الرعاية الصحية لطلاب الجامعة، مشيرا إلى أن الإدارة حرصت على تقديم كل التسهيلات للفريق الطلابي لضمان خروج التطبيق بشكل يلبي الاحتياجات الفعلية للطلاب ويسهل عليهم حجز الخدمات ومتابعة ملفاتهم الطبية بكل سهولة ويسر، مثمنا دعم رئاسة الجامعة لتبني هذا الفكر المتطور الذي يختصر الوقت والجهد ويضمن دقة البيانات والخدمات الطبية المقدمة.

واختتم رئيس الجامعة بيانه بتوجيه دعوة لكل طلاب الجامعة بسرعة الدخول على رابط الموقع والبرنامج المخصص عبر الرابط الرسمي للإدارة الطبية؛ لإنشاء حساباتهم الخاصة والتفاعل مع الخدمات الرقمية المتاحة، مؤكدا أن هذا النظام صمم من أجلهم ولضمان استمرار تحسين جودة الخدمات الطبية، كما حثهم على متابعة كل التعليمات والتوجيهات التي يتم نشرها تباعا عبر الصفحة الرسمية للإدارة الطبية لضمان الاستفادة الكاملة من هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة.