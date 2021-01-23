لاعب أسوان يعتذر عن وقوفه على الكرة أمام الزمالك

اعتذر محمد جابر "ميدو" لاعب أسوان عن تصرفه تجاه جماهير الزمالك خلال اللقاء الذي جمع فريقه مع الزمالك الموسم الماضي.
وقال محمد جابر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "قبل أي شيء، خلال مباراة الزمالك الموسم الماضي حدثت أزمة بين اللاعبين داخل الملعب ووقفت على الكرة وكان تصرف سئ مني وأعتذر عليه لجماهير الزمالك".
وأضاف: "أريد من جماهير الزمالك أن تسامحني على تلك اللقطة لأنني أعترف بأنني أخطأت فيها".
وأتم: "التعادل اليوم سيكون نقطة انطلاق لنا في مشوارنا للبحث عن البقاء".
وتعادل الزمالك اليوم السبت، مع أسوان على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الممتاز.