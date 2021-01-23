لاعب أسوان يعتذر عن وقوفه على الكرة أمام الزمالك

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اعتذر محمد جابر "ميدو" لاعب أسوان عن تصرفه تجاه جماهير الزمالك خلال اللقاء الذي جمع فريقه مع الزمالك الموسم الماضي.

وقال محمد جابر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "قبل أي شيء، خلال مباراة الزمالك الموسم الماضي حدثت أزمة بين اللاعبين داخل الملعب ووقفت على الكرة وكان تصرف سئ مني وأعتذر عليه لجماهير الزمالك".

وأضاف: "أريد من جماهير الزمالك أن تسامحني على تلك اللقطة لأنني أعترف بأنني أخطأت فيها".

وأتم: "التعادل اليوم سيكون نقطة انطلاق لنا في مشوارنا للبحث عن البقاء".

وتعادل الزمالك اليوم السبت، مع أسوان على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الممتاز.