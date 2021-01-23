قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قضى على القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إعادة التوازن وضبطه بالحراك السياسي، بالغة الأهمية بالنسبة للشرق الأوسط.

وأضاف فهمي، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن التحدي الحقيقي بالنسبة للقضية الفلسطينية ليس في بايدن أو ترامب، مشددًا على أهمية طرح أفكار حول القضايا الإقليمية.

وأوضح أن الشيء المختلف في إدارة بايدن أنها مستعدة للانغماس في الدبلوماسية أكثر من ترامب، متابعًا: «ميزة الإدارة الجديدة أنها أكثر مهنية، وعيبها سعيها لإعادة الماضي».

وذكر وزير الخارجية الأسبق أنه يعرف الرئيس الأمريكي شخصيًا منذ التسعينيات إذ قضى 25 عامًا في مجلس الشيوخ، و47 عامًا في العمل السياسي.

وأشار إلى أن جزء من سياسة بايدن متوافقة مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وجزء آخر يتعلق بالاهتمام بالعمل الدولي والذي يميل إلى الواقعية السياسية، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي مستعد للتوافق، ويضع حسابًا للأوضاع الداخلية بحساسية بالغة.

وتابع: «أعيب على إدارة بايدن أنهم كلهم من الإطار التقليدي بالنظر إلى أمريكا في الماضي، وعليهم النظر إلى العالم بشكل مختلف»، ذاكرًا أن بايدن سيقضي أول 6 أشهر في تسديد حسابات الحملة الانتخابية.