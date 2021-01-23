قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم مد مشروع خط القطار السريع من العين السخنة إلى العلمين الجديدة ليصل إلى مطروح، إضافة إلى مد الخط بطول 40 كيلومتر ليصل لميناء جرجوب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن ذلك يعمل على ربط الموانئ المطلة على البحر الأحمر بالمتوسط، ما يساهم في إنشاء خط موازي لقناة السويس لنقل البضائع عن طريق القطارات.

وأوضح أنه "الخط الجديد بمثابة قناة سويس ثانية، وسيساهم في نقل البضائع المتوجهة إلى جنوب وغرب أوروبا، وشمال وغرب أفريقيا"، مضيفًا أن ذلك يعطي خيارًا ثانيًا لمن لا يرغب بالمرور في قناة السويس.

وأشار إلى أن ربط البحرين الأحمر والمتوسط عن طريق القطار السريع يعد الهدف الأسمى من وراء مد خط القطار السريع، ذاكرًا أن ذلك يخلق محورًا موازيًا لخط نقل البترول.



