وزير الصحة الألماني يعلن ثقته بوصول لقاح أسترازينيكا الشهر المقبل

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان أنه واثق من أن الكثير من الألمان سيتمكنون من التطعيم بلقاح أسترازينيكا خلال الشهر المقبل على الرغم من مشاكل الشركة المصنعة في توصيل اللقاح.



وقال شبان في لقاء مع برنامج "موضوعات اليوم" بالقناة الأولى بالتلفزيون الألماني اليوم الجمعة إنه يتوقع أن تتم الموافقة على اللقاح في غضون أسبوع، مشيرا إلى أن "اللقاح سيتم توريده في شباط/ فبراير المقبل، وسيكون بكمية كبيرة، وأنا ما أزال على ثقة من ذلك، وسيمثل هذا فرقا عما لو لم يكن لدينا أسترازينيكا" على حد قوله.



وأوضح شبان أن المعلومات الجديدة الواردة من بريطانيا والتي تفيد بأن الطفرة الفيروسية لا يمكن أن تكون معدية فحسب، بل أكثر فتكا أيضا، سيتم "تقييمها ومعرفة الاستنتاجات التي يمكننا استخلاصها منها".



وستقدم مجموعة أسترازينيكا البريطانية السويدية في البداية جرعات أقل إلى الاتحاد الأوروبي مما هو مخطط له بعد الموافقة على لقاحها وهو ما يتوقع خلال الأسبوع المقبل.



وقالت الشركة اليوم الجمعة إن السبب في قلة التوريد في البداية هو انخفاض الإنتاجية في أحد مواقع الإنتاج "خلال سلسلة التوريد الأوروبية الخاصة بنا"، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تخطيط للتأخر في التسليم.