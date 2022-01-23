الزمالك يختتم تدربياته استعدادًا لمواجهة سبورتنج في دوري سوبر السلة

اختتم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد على صالة حسن حلمي بمقر النادي تحت قيادة الأمريكي ويل فويجت المدير الفني للفريق وذلك استعدادا لمواجهة سبورتنج في الجولة الثالثة عشرة من دوري السوبر والمقررة إقامتها مساء غدٍ الإثنين على صالة القلعة البيضاء.

ويقود سلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديرا فنيا وياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيبا ومحمد سعيد مخطط أحمال ومصطفى محسن مديرا إداريا.

من جانبه، أكد ياسر عبدالوهاب المدرب العام للفريق جاهزية سلة الزمالك لخوض مواجهة الغد أمام سبورتنج.

كان الفريق قد فاز على سموحة بنتيجة 83-78 في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضي، بالصالة المغطاة للنادي السكندري في إطار الجولة الثانية عشرة من دوري السوبر.