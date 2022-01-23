وزير الداخلية يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد الشرطة

قدم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد الشرطة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، احتفالية وزارة الداخلية، بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية، وذلك من مقر أكاديمية الشرطة.

يقام الحفل بحضور وزير الداخلية وعددًا من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية.

ويرجع الاحتفال بعيد الشرطة إلى تاريخ صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، بعد استدعاء القائد البريطاني بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" ضابط الاتصال المصري، وتسليمه إنذارا لقوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية بتسليم أسلحتها للقوات البريطانية، وترحيلها عن منطقة القناة وانسحابها إلى القاهرة.

ورفضت الشرطة المصرية بالإسماعيلية، الإنذار البريطاني وأبلغت فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية في هذا الوقت بقرارها، والذي طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.