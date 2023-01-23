بايرن يخسر خدمات ماني أمام سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يسافر بايرن ميونيخ إلى باريس سان جيرمان للمشاركة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وسيفقد نجمه ساديو ماني في مباراة الذهاب.

وتلقي ماني إصابة قبل بدء بطولة كأس العالم في قطر، الأمر الذي جعله يغيب عن تشكيل اسود التيرانجا في البطولة، لكن مع مرور الوقت لم يتماثل اللاعب في الشفاء حتي الآن.

وبحسب تقارير عديدة من المؤكد أن يغيب الدولي السنغالي عن المباراة الأولى من المواجهة المزدوجة. وأشار التقارير أن عودة المهاجم في 14 فبراير ستكون متسرعة للغاية، وإنه يحتاج وقتا للتعافي تماما من الإصابة.

وشارك ماني مع بايرن ميونيخ هذا الموسم في البوندسليغا خلال 14 مباراة سجل خلالها 6 اهدف وصنع ثلاثة لزملائه.